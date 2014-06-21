Eski başbakan hapse girdi



Başkent Ljubljana'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Dob pri Mirni Cezaevi önünde toplanan yüzlerce taraftarı Janez Jansa'ya destek verdi. Jansa, taraftarlarını 13 Temmuz'da yapılacak erken seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

Jansa, başbakan olduğu dönemde bir zırhlı araç ihalesinin Finlandiya merkezli Patria şirketine verilmesi karşılığında partisi adına rüşvet aldığı gerekçesiyle geçen yıl 2 yıl hapse mahkûm olmuştu. Slovenya, 135 zırhlı araç karşılığında 278 milyon euro ödeyerek tarihinin en yüksek askeri harcamasını yapmıştı.

Halen ana muhalefet Slovenya Demokrat Partisi'nin (SDS) genel başkanlığını yapan Jansa, yolsuzluk suçlamasını reddetmiş, davayı siyasi komplo olarak nitelemişti.

'Cezaevinde başbakan olabilir'

2004 – 2006 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan Janez Jansa, 2012'de tekrar bu göreve dönmüştü. Muhafazakâr siyasetçi, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından kendisine ait bir banka hesabında belirlenen 200 bin euronun kaynağını açıklayamamıştı. Bunun üzerine koalisyon partnerleri hükümetten çekilmiş ve Jansa'nın ikinci dönemi sona ermişti.

Slovenya'da 13 Temmuz'da erken seçimler yapılıyor. Partisi Pozitif Slovenya'da liderlik yarışını kaybeden Alenka Bratusek'in mayıs ayında başbakanlıktan istifa etmesi, seçimlerin öne alınmasına yol açmıştı.

Siyasi gözlemcilere göre Jansa, 1 numaralı adayı olduğu SDS'in seçimlerden zaferle çıkması halinde mahkûmiyetine rağmen başbakanlığa getirilecek. Jansa, kararı temyiz için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.