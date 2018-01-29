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ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU SİLİVRİ'DE

  Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere Siliv

29 Ocak 2018 14:09

 

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere Silivri\'ye geldi. Davutoğlu, duruşma salonu girişinde açılan dev Türk bayrağı önünde vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Davutoğlu daha sonra duruşmayı izlemek üzere salona girdi.

Görüntü Dökümü:
-Davutoğlu\'nun gelişi
-Vatandaşlarla tokalaşması
-Fotoğraf çektirmesi
-Salona girmesi
-Detaylar

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