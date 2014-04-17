Eski bakana hapis cezası

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Ingolf Deubel, 2006 – 2009 yılları arasında Rheinland-Pfalz eyaletinde maliye bakanlığı görevinde bulunmuştu. Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Nürburgring yakınlarında yapımına başlanan bir eğlence merkezi, kamu kaynaklarının harcanması nedeniyle dava konusu olmuştu. Özel şirketler çekilince, eyalet yönetimi maliyeti 330 milyon euroyu aşan eğlence merkezinin tamamlanması için devreye girmek zorunda kalmıştı.

2012 yılının Ekim ayında açılan dava, Alman kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti. Toplam 64 duruşmanın görüldüğü davada 86 tanık dinlendi. Ayrıca çok sayıda bilirkişi heyetinin raporları incelendi.

Davaya bakan Koblenz'deki Rheinland-Pfalz eyaleti mahkemesi hakimi Winfried Hetger, eski bakan Deubel'in 14 ayrı olayda görevi kötüye kullandığına karar verdi. Ayrıca yalan beyanda bulunduğuna hükmedilen Deubel 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davada yargılanan diğer sanıklardan Nürburgring şirketinin eski genel müdürü Walter Kafitz de görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 7 ay hapse mahkum oldu. Diğer sanıklar muhtelif para cezalarına çarptırıldı.