Eski Avusturalya Başbakanı Abbott saldırıya uğradı

Eski Avusturalya Başbakanı Tony Abbott, Tazmanya eyaletinde kaldığı otele giderken eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını isteyen bir kişinin saldırasına uğradı. Abbott saldırıda hafif yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, Abbott, saldırıya uğradığını yaptığı açıklama ile duyurdu. Hobart kentinde oteline doğru yürüdüğü sırada saldırıya uğradığını söyleyen Abbott'un hafif yaralandığı ifade edildi.

Abbott'a saldırdan kişinin ilk olarak eski başbakanın elini sıkmaya çalıştığı ancak daha sonra hızlı bir şekilde saldırıya geçtiği ifade edildi.