Eski Apprentice çalışanlarından Trump'a cinsiyetçilik suçlaması

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, bir zamanlar yönettiği, "Apprentice" (Çırak) adlı televizyon şovunun bazı çalışanları, siyasetçinin sürekli cinsiyetçi bir dil kullandığını, kadın yarışmacıların dekolte giyinmesini istediğini, hangileriyle cinsel ilişki kurmak istediği hakkında konuştuğunu öne sürdüler.

Associated Press (AP) ajansı, ABD başkanlık yarışında kadınlara yaklaşımı öne çıkan Cumhuriyetçi aday Trump'ın o yıllardaki davranışlarını programda editör, yarışmacı ve teknik eleman olarak çalışan 20'den fazla kişiye anlattırdı.

AP'ye isimlerini vererek kayıtlı olarak mülakat veren 12 eski çalışan ya da yarışmacı Trump'ın davranışlarını uygunsuz bulduğunu anlatmış, 9 kişi de Trump'ın kadınlara davranışlarından rahatsız olduklarını söylemekle birlikte gizlilik anlaşması imzaladıkları için ya da kariyerlerine zarar verebileceği korkusuyla isim vermeden konuşmuşlar.

Görüşülen Apprentice çalışanlarından sekizi, Trump'un defalarca kadın bir kameramanın kalçalarıyla ilgili uygunsuz yorumlar yaptığını, onun güzelliğini kızı İvanka ile kıyasladığını hatırlıyorlar.

Yarışmacılardan Gene Folkes, bir çekimde Trump'ın kadın yarışmacılardan daha kısa elbiseler ve daha açık göğüs dekoltesi istediğini anlatıyor.

Program çalışanlarından bir çoğu Trump'ın bir kadın yarışmacıyı önünde döndürüp seyrettiğini hatırlıyor.

2005 yılı Aralık ayındaki bir yarışmanın galibi Randal Pinkett, Trump'ın o yıl eski manken Melania Knauss ile evlenmesine rağmen, hangi kadın yarışmacılarla yatmak istediği hakkında konuştuğunu anlatıyor.

Programın 5 sezon yapımcılığını yürütmüş olan Katherine Walker, Trump'un sık sık kadın vücuduyla ilgili yorumlar yaptığını ve "hangi kadın yarışmacı yatakta kaplan gibi olabilir" gibi tahminler yürüttüğünü anlattı.

Apprentice ile "gizlilik anlaşması" imzaladığı için adını vermeden konuşan bir program çalışanı, Trump'ın bir programda erkek yarışmacılara hangi kadın yarışmacıyla yatmak istediklerini sorduğunu, sonra da kendi favorisini açıkladığını söyledi.

Buna karşılık bir kısım Apprentice çalışanı ve yarışmacı olumlu deneyimler de aktardılar ve Trump'ın hiç bir zaman kendilerini rahatsız edecek bir yorum yaptığını duymadıklarını söylediler.

Şova yarışmacı olarak katılan ABD softball milli takımından Jennie Finch "Gayet saygılıydı, özellikle de kadın sporculara karşı. Tabi iltifat ediyordu ama uygunsuz şekilde değil" diye konuştu.

Trump'ın önünde döndürüp seyrettiği yarışmacı kadın Poppy Carlig ise bunun "şakayla karışık" bir şey olduğunu, hemen kötü niyet aramamak gerektiğini söyledi.

Trump kendisine yönelik cinsiyetçilik eleştirilerine, yanında çok kadın çalıştırdığını söyleyerek yanıt veriyor.

2015 yılı Ağustos ayında yapılan bir başkanlık tartışmasında, Fox televizyonunun sunucusu Megyn Kelly, kadınlara "şişko domuzlar, pasaklılar ve iğrenç hayvanlar"diyebilen birinin başkan olup olamayacağını sorgulamıştı.

Bu programdan sonra Trump, Kelly'ye ve soru sorma biçimine sert tepki göstermişti.

Kainat güzeli Alicia Machado'nun, seçildiği yıl kilo aldığı için, yarışmanın patronu Trump'un kendisine "Bayan Domuz" dediği yolundaki açıklamaları geçen hafta televizyondaki ilk büyük başkanlık tartışması sonrasında gündeme oturmuştu.

Trump kampanyası AP haberinde yer alan bütün suçlamalarla ilgili olarak genel bir yalanlama yayınladı.

Kampanya sözcüsü Hope Hicks, "Bu uydurma, temelsiz ve tamamen yalan iddialar, ilgi toplamak için her şeyi yapmaya hazır, fırsatçı, memnuniyetsiz çalışanlar tarafından üretilmiştir, ve hiç bir dayanağı yoktur" denildi.

Sözcü Hicks "Apprentice bütün zamanların en başarılı televizyon şovlarından biriydi ve yıllar boyunca bu şovlarda şimdi çoğu Sayın Trump'ın adaylığını destekleyen yüzlerce kişi çalıştı" diye sürdürdü ama somut olaylarla ilgili yazılı soruları yanıtlamadı ve mülakat taleplerini reddetti.