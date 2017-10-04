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Deutsche Welle

Eski AfD liderine savcılık dava açtı

Eski AfD lideri Petry yalan yere yemin etme suçundan mahkemeye verildi. Frauke Petry eyalet parlamentosuna yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkması üzerine dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

04 Ekim 2017 17:58

Dresden Savcılığı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Eski Genel Başkanı Frauke Petry hakkında yalan yere yemin etme suçundan dava açtı. Petry 12 Kasım 2015'te Saksonya Eyalet Meclisi Seçim Denetleme Komisyonu'na yalan ifade vermek ve ifadesinin doğru olduğuna yemin etmekle suçlanıyor.

Saksonya parlamentosu üyesi Frauke Petry'nin dokunulmazlığı Ağustos ayında kaldırılmıştı. Savcılık Petry hakkındaki iddiaları bir yıldır araştırmaktaydı.

Petry'nin meclis komisyonuna verdiği 2014 eyalet seçimlerinin aday listesi ile ilgili bilgilerin parti muhasibi Carsten Hütter'in ifadesiyle çeliştiği ortaya çıkmıştı. Frauke Petry hakkında iki suç duyurusunda bulunulması üzerine Saksonya eyalet parlamentosundan dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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