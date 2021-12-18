Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Amash: Assange, savaş suçlarını ortaya çıkardığı için yargılanıyor; ABD gazetecileri tehlikeye atıyor

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10 yıl boyunca ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde görev yapan eski Cumhuriyetçi Justin Amash, ABD'nin Wikileaks kurucusu Julian Assange'ı suçlayarak gazetecileri tehlikeye attığını ifade etti.

2021'de Kongre'deki görevini bırakan, Cumhuriyetçi Parti'den ayrıldıktan sonra Liberterler'e katılan Amash, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Londra'da tutuklu bulunan Assange'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Amash, "Julian Assange, savaş suçlarını ortaya çıkaran belgeler yayımladığı için suçlamalarla karşı karşıya. ABD yönetimi gazeteciliği suç haline getirmeye çalışıyor; gazetecileri ve diğerlerini tehlikeye atıyor" yazdı.

Amash, "Basın özgürlüğü ve Anayasa'nın 1. Maddesi'nin bize verdiği özgürlükler tehlikede" ifadelerini kullandı.

Britanya'da temyiz mahkemesi, ABD'nin Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etti.