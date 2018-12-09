Eşini boğazını keserek öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Kazım Korur (80), tartıştığı eşi Fatma Korur\'u (66) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi, Yiğit Sokak\'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nün Fomara’daki binasına gelen Kazım Korur, polise, tartıştığı eşi Fatma Korur\'u boğazını bıçakla keserek öldürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, şüphelinin vediği adrese gittiğinde, 2 çocuk annesi Fatma Korur’un cansız bedenini buldu.
Şüpheli Kazım Korur gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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