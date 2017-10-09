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Eşini baltayla öldürdü

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'NIN Soma ilçesi'nde, 66 yaşındaki Nurettin Akkuş, tartıştığı eşi 55 yaşındaki Cennet Akkuş'u baltayla öldürdü

09 Ekim 2017 02:48

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'NIN Soma ilçesi\'nde, 66 yaşındaki Nurettin Akkuş, tartıştığı eşi 55 yaşındaki Cennet Akkuş\'u baltayla öldürdü.
Olay, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Özbey Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Nurettin Akkuş, ikinci eşi olduğu öğrenilen Cennet Akkuş ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Akkuş, eşi Akkuş\'a evinin mutfağında baltayla saldırarak buynundan ve vücudunun ceşitli bölgelerinden yaraladı. Komşularının durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Akkuş, olaydan sonra polise teslim olurken, çiftin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cennet Akkuş\'un cesedi, Soma İlçe Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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