Eşine kızdı, evi yaktı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan bir kişinin eşine kızdığı için evini yıktığı iddia edildi.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.K. isimli bir kişi, bilinmeyen bir nedenden eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası eşinin ailesinin evine gitmesine sinirlenen koca evi yaktı.



Evi yaktıktan sonra kayıplara karışan C.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Evin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)