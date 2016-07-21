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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Esad’dan Erdoğan’a suçlama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı darbe girişimini kendi hedeflerine ulaşmak için kullanmakla suçladı.

21 Temmuz 2016 23:49

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Küba haber
ajansı Prensa Latina’ya yaptığı açıklamada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “aşırılık içeren Müslüman Kardeşler projesini
hayata geçirmek istediğini” iddia etti. Esad, bunun “Türkiye, komşu ülkeler ve kuşkusuz Suriye
için çok tehlikeli olduğunu” belirtti. Esad, bu çerçevede Erdoğan’ı başarısızlığa uğrayan darbe
girişimini kendi hedeflerine ulaşmak için kullanmakla suçladı.
Esad, “Darbecilerin başarıya uğraması sizi memnun eder miydi?” şeklindeki soruya ise yanıt
vermekten kaçındı. “Türkiye’nin iç politikasına karışmadıklarını” belirten Esad, Erdoğan’ın
gitmesi veya kalmasını söyleme hatasını yapmayacaklarını vurguladı. Bunun “Türkiye’ye ait bir
mesele olduğunu” söyleyen Esad, bu konuda “kararı da Türk halkının vereceğini” kaydetti.
Esad darbe girişiminden ziyade, Erdoğan ve yandaşlarının izlediği tutuma, yargı ve eğitim
alanında binlerce personelin açığa alınması meselesine bakılması gerektiğini de sözlerine
ekledi.
Türkiye ve Suriye arasındaki anlaşmazlık
Suriye’de krizin başladığı 2011 yılının Mart ayından bu yana Ankara ve Şam arasında gerginlik
yaşanıyor. Krizin başlamasının ardından o dönemde başbakan olan Erdoğan, Esad'a
defalarca iktidarı bırakması çağrısında bulundu. Şam yönetimi ise Türk hükümetini “terörizmi”
desteklemekle suçluyor. Ayrıca Esad muhaliflerinin oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi’nin
merkezi İstanbul’da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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