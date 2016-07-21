Esad’dan Erdoğan’a suçlama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Küba haber

ajansı Prensa Latina’ya yaptığı açıklamada,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “aşırılık içeren Müslüman Kardeşler projesini

hayata geçirmek istediğini” iddia etti. Esad, bunun “Türkiye, komşu ülkeler ve kuşkusuz Suriye

için çok tehlikeli olduğunu” belirtti. Esad, bu çerçevede Erdoğan’ı başarısızlığa uğrayan darbe

girişimini kendi hedeflerine ulaşmak için kullanmakla suçladı.

Esad, “Darbecilerin başarıya uğraması sizi memnun eder miydi?” şeklindeki soruya ise yanıt

vermekten kaçındı. “Türkiye’nin iç politikasına karışmadıklarını” belirten Esad, Erdoğan’ın

gitmesi veya kalmasını söyleme hatasını yapmayacaklarını vurguladı. Bunun “Türkiye’ye ait bir

mesele olduğunu” söyleyen Esad, bu konuda “kararı da Türk halkının vereceğini” kaydetti.

Esad darbe girişiminden ziyade, Erdoğan ve yandaşlarının izlediği tutuma, yargı ve eğitim

alanında binlerce personelin açığa alınması meselesine bakılması gerektiğini de sözlerine

ekledi.

Türkiye ve Suriye arasındaki anlaşmazlık

Suriye’de krizin başladığı 2011 yılının Mart ayından bu yana Ankara ve Şam arasında gerginlik

yaşanıyor. Krizin başlamasının ardından o dönemde başbakan olan Erdoğan, Esad'a

defalarca iktidarı bırakması çağrısında bulundu. Şam yönetimi ise Türk hükümetini “terörizmi”

desteklemekle suçluyor. Ayrıca Esad muhaliflerinin oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi’nin

merkezi İstanbul’da bulunuyor.

