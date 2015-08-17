Esad'a desteğe devam



Moskova’da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, 2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşında yaklaşık çeyrek milyon insanın ölümünden sorumlu tutulan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a olan desteğini yineledi. Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın geleceğine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini tekrarladı ve "Eğer ortaklarımızın bir kısmı Devlet Başkanı’nın geçici bir dönemin ardından görevini bırakması konusunda bizim önceden kesinlikle mutabık olduğumuzu düşünüyorlarsa, bu tutum Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın, önceden müzakere edilmeden Esad’ın görevinden ayrılmasının herhangi bir barış anlaşmasının parçası olmasına karşı olduğunu söyledi.

Lavrov, Esad’ın kaderinin ancak Şam hükümeti temsilcileri ile muhalifler arasındaki müzakerelerde karara bağlanabileceğini savundu. Bu sözleri destekleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif de yabancı ülkelerin bu duruma "sadece yardımcı olmaları gerektiğini" kaydetti.

IŞİD'e karşı birlik çağrısı

Lavrov, tüm tarafların Suriye ve Irak’ta uçsuz bucaksız bir alanı ele geçirmiş olan Sünni militan grup IŞİD’e karşı mücadeleye katılması gerektiğini savundu. Rus Dışişleri Bakanı, Moskova’nın BM himayesinde çeşitli Suriyeli muhalif gruplar ile Şam hükümeti temsilcilerinin bir araya geldiği müzakerelere ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.

Esad’ın geleceği, Suriye krizini sonlandırmak için küresel ve bölgesel güçlerin diplomatik çabalarında düğüm noktasını oluşturuyor. Bu bağlamda Rusya, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki son haftalarda yapılan görüşmeler de sonuç getirmedi.

Suriyeli muhalif gruplar, Körfez Arap Ülkeleri ve Batı, Esad’ın gitmesinden yana. ABD, Suudi Arabistan ve müttefikleri, Esad’ın çözümün değil sorunun bir parçası ve kısmen IŞİD’ın Suriye topraklarında ilerlemesinden de sorumlu olduğu görüşünde.