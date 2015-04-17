Esad Türkiye'yi suçladı



'Expressen' adlı İsveç gazetesine konuşan Suriye lideri Beşar Esad, radikal İslamcıların son aylardaki ilerleyişini yurt dışından aldığı destekle başardığını söyledi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer ülkelerden 'devasa destek' aldığını ileri süren Esad, özellikle Türkiye'nin desteğinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin hükümetin kontrolünden çıkmasındaki temel faktör olduğunu savundu.

Türkiye sınırındaki İdlib kenti, kısa bir süre önce El Kaide'nin Suriye'deki uzantisi El Nusra Cephesi'nin kontrolüne geçmişti.

Esad, El Nusra'nın İdlib kentini almasında Türkiye'den gelen lojistik ve askeri, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen mali desteğin etkili olduğu suçlamasında bulundu. Esad, İdlib'in kaybedilmesinin Suriye ordusunun zayıfladığı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Türk hükümeti sözcüsünün ise suçlamaları yalanladığı bildirildi.

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Esad, ülkenin kuzey ve batısında kontrolünü büyük ölçüde yitirmiş durumda. Esad, batının kontrolünü ise İran ve Lübnan'daki Hizbullah grubunun desteğiyle elinde tutmaya çalışıyor.