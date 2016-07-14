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Deutsche Welle

Esad: Rusya hiçbir zaman git demedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, NBC'ye verdiği röportajda Rusya’nın hiçbir zaman görevden ayrılması ya da siyasi geçiş süreci konularını gündeme getirmediğini söyledi.

14 Temmuz 2016 19:00


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Amerikan NBC televizyonuna verdiği özel röportajda, Rusya'nın kendisine hiç bir zaman gitmesi için baskı yapmadığını söyledi.

"Kimin devlet başkanı olacağına, ne zaman gelip ne zaman gideceğine sadece Suriye halkı karar verir" diye konuşan Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un hiçbir zaman kendisinin görevden ayrılması ya da Suriye'de siyasi bir geçiş süreci konularını gündeme getirmediğini belirtti.

Esad, röportajda Rusya’yı IŞİD, El Kaide ve diğer 'terörist gruplarla' mücadeledeki rolü konusunda överek, Rusya’nın politikalarının Amerikan politikalarından farklı olarak anlaşmalar yapmak üzerine değil değerler üzerine inşa edildiğini söyledi. Esad, Şam ve Moskova’nın terörle mücadelede her alanda örtüşen değerleri paylaştığını kaydetti.

Esad’ın geleceği Suriye’de barış görüşmelerini canlandırmaya yönelik çabalarda kilit rol oynayan noktalardan birisi. Rusya ve İran, Esad rejiminin en önemli müttefiklerinden biri olarak görülüyor. Türkiye ve Batılı ülkeler ise Rusya’yı Suriye'deki hava harekatında sadece cihatçıları değil ılımlı muhalifleri de hedef almakla suçluyordu.

 

Yıldırım: Suriye’de öncelikle Esad değişmeli

 

Başbakan Binali Yıldırım ise BBC’ye verdiği özel röportajda Esad’ın gitmesi gerektiği yönündeki Ankara'nın pozisyonunu yineledi. Yıldırım, İsrail ve Rusya'yla ilişkileri düzelttiklerini, sırada başka ülkelerin olduğunu; dostları artırmaya devam edip, düşmanlıkları azaltacaklarını kaydetti. Başbakan daha sonra, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Esad'a yaklaşımının değişip değişmeyeceğine dair soruya "Her şeyden önce Esad değişmeli" diye cevap verdi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda Suriye'de Esad yönetimine karşı savaşan grupları desteklemesiyle IŞİD'in bölgeye yerleşmesine neden olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Esad'in öldürdüğü, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların bağımsızlık mücadelesi vermek için oluşturduğu gruba Türkiye destek veriyor. Onun dışındaki gruplara ne DEAŞ'e ne PYD'ye ne de Esad'in güçlerine Türkiye asla destek vermez."

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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