Esad müttefikliğe mi terfi etti?



Elysée Sarayı’na davet edilmek artık Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için bir hayalden ibaret. Oysa henüz dört yıl önce zamanın Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, uzunca bir süre eski sıcaklığını kaybeden Fransa-Suriye ilişkilerini iyileştirmek için Esad’ı konuk etmiş ve birlikte akşam yemeği yemişlerdi. Arap Baharı adı verilen sürecin Suriye’ye sıçramasından sonra Beşar Esad’ın takındığı sert tavır onu Batılı siyasi yöneticilerin gözünden düşürdü.

Bugün başta Batılı devletleri olmak üzere uluslararası toplum tarafından izole edilmiş bir lider olan Beşar Esad, bazı siyasi gözlemcilere göre IŞİD’in dehşet veren varlığı nedeniyle 'kötünün iyisi' olarak görülmeye başladı. Suriye Devlet Başkanı’nın yakın bir gelecekte iktidardan devrileceğine inanan pek kimse kalmadı gibi. IŞİD ve benzeri radikal güçlerin verdiği görüntünün yanı sıra diğer muhalif gruplar arasındaki bölünmüşlük ve Batı’nın kendi içinde nasıl bir tavır takınması gerektiğine dair kararsızlık Esad sonrası bir Suriye ile ilgili sağlıklı stratejiler üretilmesini engelliyor. Suriye ve Irak'ta IŞİD mevzilerini bombalayan Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon için Beşar Esad çoktandır bir numaralı düşman değil. Esad, son olarak BBC’ye verdiği bir röportajda IŞİD ile mücadele eden koalisyonla doğrudan irtibat halinde olmadıklarını ancak arabulucu devletler ve üçüncü kişiler aracılığı ile IŞİD’e yönelik saldırılar hakkında önceden haberdar edildiklerini açıkladı.

Ortak düşman: IŞİD

Sözkonusu arabulucuların kim olduğu bilinmiyor. Bilinen tek şey ise hem Esad’ın hem de uluslararası koalisyonun ortak düşman olan IŞİD’e karşı mücadele ettikleri. Esad’ın aksine geçen yıl hilafet devletini ilan eden IŞİD, tüm bölge için bir tehdit olarak görülüyor. Bu tehdit de Batı’yı bir nebze de olsa Esad’a yakınlaştırmış durumda. Batı’nın Ortadoğu’da yakınlaştığı tek diktatör Esad değil aynı zamanda. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi de rakiplerine karşı ne denli sert olabileceğini defalarca gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD ile mücadelede El Sisi ile de ittifak halinde.

Amerika Birleşik Devletleri hala Suriye’deki muhalif güçleri eğitip silahlandırıyor. Ancak artık Beşar Esad’a karşı değil, IŞİD’e karşı savaşmaları için.