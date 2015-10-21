Esad Moskova'da Putin'le görüştü



Putin-Esad görüşmesinde IŞİD'e karşı ortak mücadele ve hava harekâtına ilişkin ayrıntıların ele alındığı bildirildi. Kremlin, görüşmede Rusya'nın hava harekâtının süresinin uzatılmasının da ele alındığını duyurdu.

Reuters haber ajansı, "Suriye lideri Esad'ın Putin'e yardımlarından dolayı minnettarlığını dile getirdiğini, ülkesindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi sunduğunu" bildirdi.

'Askeri operasyonları siyasi müzakereler izlemeli'

Tarafların, "krizin çözümü için askeri operasyonları siyasi müzakerelerin izlemesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardıkları" belirtildi.

Esad, Putin ile görüşmesinde, "yalnızca yönetici elitin değil ülkede yaşayan herkesin Suriye'nin geleceğine yön vereceğini" söyledi.

4 yıldır ilk kez yurt dışına çıktı

Suriye lideri Beşar Esad, "Rusya'nın müdahalesinin terörizmin ilerleyişini durdurduğunu" söyledi. Esad rejimi, tüm muhalif grupları "teröristler" olarak tanımlıyor.

Haber ajanslarına göre Suriye lideri Esad Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan bu yana ilk kez yurt dışına çıktı. Esad'ın Moskova ziyaretini dün tamamladıktan sonra Şam'a döndüğü açıklandı.

Rusya'nın hava saldırılarına Batı'nın tepkisi

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin yetki vermesinin ardından Rus savaş uçakları Suriye'deki hedeflere yönelik operasyonlara geçen ay başlamıştı.

Rusya, Batı tarafından ılımlı muhalifleri vurduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. AB dışişleri bakanları Rusya'nın Suriye'de IŞİD dışındaki hedeflere yönelik hava saldırılarını sert şekilde kınamıştı.

Yayınlanan ortak bildiride, "Rusya'nın IŞİD'in ve BM tarafından belirlenmiş diğer terörist grupların ve hatta ılımlı muhaliflerin ötesine giden askeri saldırıları büyük endişe yaratıyor ve hemen durdurulmalı" denilmişti.