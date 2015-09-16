Esad: Krizin sorumlusu Batı



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Avrupa’daki sığınmacı krizi ile ilgili olarak kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada Batılı ülkeler ve Türkiye’nin Suriye politikasını eleştirdi.

Avrupa’daki sığınmacı krizinin nedeninin, ‘Batı’nın teröristlere verdiği destek’ olduğunu iddia eden Esad, Avrupa’ya giden sığınmacıların sayısının daha da artacağı öngörüsünde bulundu.

Beşar Esad, Suriye’deki rejim karşıtı en büyük iki grubun; IŞİD ve El Kaide bağlantılı Nusra’nın büyümesinde Türkiye’nin bu gruplara verdiği desteğin hayati önem taşıdığını iddia etti.

Suriye Devlet Başkanı, Rus medyasına verdiği mülakatta radikal İslamcı grupların yayılmasını Şam hükümetinin eylemlerinin tetiklediği yönündeki Batılı ülkelerdeki görüşü reddederek, “Bu propagandayı izledikleri sürece sığınmacı sayısı daha da artacak. Eğer sığınmacılar ile ilgili endişeniz varsa, o zman teröristleri desteklemeye son verin” dedi.

Esad, ABD ile bağlantı halinde oldukları yönündeki değerlendirmeleri de yalanlayarak, “Suriye hükümetiyle ABD hükümeti ya da Suriye ordusu ile Amerikan ordusu arasında hiçbir koordinasyon ya da temas bulunmamaktadır. Iraklılar dahil üçüncü bir taraf bile söz konusu değildir” dedi.