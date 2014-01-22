Esad konferansı ikiye böldü



İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen Cenevre-2 Konferansı'nın ilk gününde sert tartışmalar yaşandı. Şam hükümetini temsil eden heyetin başında bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in tüm uyarlara rağmen 10 dakikalık konuşma süresini fazlasıyla aşması ve konuşmasında sert ifadeler kullanması eleştirilere neden oldu.

Konferansta Suriye muhalefeti ise 2012 yazında birinci Cenevre Konferansı'nda kabul edilen kararların uygulanmasını talep etti.

Suriyeli muhalif gruplar, ateşkes sağlanması, siyasi mahkûmların serbest bırakılması ve bir geçiş hükümeti kurulmasını talep ettiklerini, Esad ailesinden bir temsilcinin yeni dönemde yer almaması şartıyla da Şam rejimiyle uzlaşma sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

"Geçiş hükümetinde Esad’ın yeri yok"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de kurulacak bir geçiş hükümetinde Esad'ın yeri olmadığını savundu. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier da "Tek çıkış yolunun elleri kanlı kişilerin dâhil olmadığı bir geçiş hükümetinden geçtiğini" ifade etti.

Bu talebe karşı çıkan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise dış ülkelerin Suriye'nin iç içlerine karışmaması gerektiği uyarısını yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de "Esad'ın uluslararası baskılara boyun eğmeyeceğini" belirterek Esad'ın hiçbir yere gitmeyeceğini kaydetti.

Muallim, "Suriyeliler haricinde dünya üzerindeki hiç kimsenin devlet başkanının ya da hükümetin meşru olmadığı yönünde bir karar veremeyeceğini" söyledi.

"Savaş suçu iddiaları"

Suriye muhalefeti temsilcileri ayrıca hafta başında dünya basınına yansıyan işkence görüntülerine atıfta bulunarak Esad yönetiminin Nazi stili savaş suçları işlediğini savundu.

Şam hükümeti ise hafta başında Beşar Esad rejimi altında yaklaşık 11 bin tutuklunun sistematik şekilde işkenceye maruz kaldığı yönünde çıkan haberleri reddediyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iddiaların dayandırıldığı fotoğrafların "üzerinde oynandığı" iddia edildi.

İnsani yardım

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier yaşanan tüm zorluklara rağmen en azından bazı bölgelere insani yardım ulaştırılabilmesi için Şam hükümetine müzakerede taraf olarak ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Steinmeier karşılıklı suçlamalara ve yüksek tansiyona rağmen tarafların konferans süresince Montrö'de kalmasının bile bir başarı olduğunu belirtti.