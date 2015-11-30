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Dünya
Deutsche Welle

Esad ile işbirliği yok

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman Ordusu'nun planladığı Suriye harekatında Esad birlikleri ile işbirliği yapması gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığını söyledi.

30 Kasım 2015 19:56


Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lens Flosdorff, Bakan Ursula von der Leyen'in "Esad ile bir işbirliği yapılmayacak, birlikleri ile de işbirliği olmayacak" dediğini açıkladı. Flosdorff, Bakan von der Leyen'in Alman ZDF kanalındaki ifadelerine böylelikle açıklık getirmiş oldu. Bakan, ZDF kanalında katıldığı bir programda Esad'lı bir gelecek olmayacağını ancak Suriye'nin geleceğinde göz önünde bulundurulması gereken kesimler olduğunu belirtmişti. Sözcü Flosdorff, Suriye'deki devlet sisteminin tamamen çöküşünün engellenmesi gerektiğini belirtti.

Fransa hükümeti, Paris saldırılarının ardından Suriye'de IŞİD'le mücadelede Esad birlikleri ile de işbirliği yapılabileceğini gündeme getirmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer ise Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulması çabaları doğrultusunda, Suriye Devlet Başkanı'nın kontrolü altında Esad'a bağlı birliklerin teröristlerle savaşmasının iyi bir işaret olacağını belirtti. Sözcü, "Ancak bu, bu nedenle bir bilgi alışverişi olacağı veya işbirliğinin farklı bir biçiminin gündeme geleceği anlamına gelmemeli" dedi.

Alman Ordusu'nun Suriye misyonuna ilişkin karar tasarısının salı günü Alman Federal Meclisi'nin onayına sunulması bekleniyor. 1200 Alman askerinin bu çerçevede Fransa ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu IŞİD'le mücadelede desteklemesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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