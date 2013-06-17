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Dünya

Esad: Avrupa bunun bedelini öder

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Avrupalıların Suriyeli muhaliflere silah göndermeleri halinde, bunun bedelini ödeyeceklerini" söyledi

17 Haziran 2013 23:23

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Esad, "Avrupalılar silah gönderirse, Avrupa'nın arka bahçesi teröristleşir ve Avrupa da bunun bedelini öder" dedi.

Suriye lideri Esad, böyle bir hareketin, Avrupa'ya "terörizm" ihracı ile sonuçlanacağını iddia etti.

ABD'nin Suriyeli muhaliflere askeri yardımı arttırma kararının ardından ilk kez konuşan Esad, "Teröristler savaş tecrübesi kazanacak ve aşırı ideolojilerle geri dönecekler" uyarısında bulundu.

Esad'ın Alman gazetesine verdiği röportajın tamamı yarın yayınlanacak.

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