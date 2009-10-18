ES ES, Tita'ya talip

Eskişehirspor As Başkanı Gültekin Güvensoy, Ankarasporlu Tita'yı kadrolarına katmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Güvensoy, Turkcell Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, teknik heyetin isteği doğrultusunda Ankarasporlu Tita ile görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.



Tita'nın transferi konusunda Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ile birlikte görüşme sürecini başlattıklarını ifade eden Güvensoy, şöyle konuştu: “Eskişehirspor olarak Tita'nın transferine büyük önem veriyoruz. Bu süreçte bazı sıkıntılar var bunları aşılacağını inanıyoruz. Önümüzdeki hafta bu transferi bitirip Tita'yı kadromuza katmak istiyoruz. Bu transferin Beşiktaş karşılaşmasına yetişmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle sıkıntı çektiğimiz bölgelere takviye yapacağız. Bu konuda da yerinde transfer yapmak için görüşmelerimiz sürüyor.”



Güvensoy: Beşiktaş maçı bizim için önemli



Beşiktaş maçının kendileri için önemli olduğunu söyleyen Güvensoy, takımın lige verilen arada kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmaya hazır hale geldiğini belirtti.



Eskişehirspor'un ligde başarılı bir grafik çizdiğini anımsatan Güvensoy, şunları söyledi: “Sahamızda oynayacağımız Beşiktaş maçı bizim çıkış maçımız olacak. Takım olarak galip gelmeyi hedefliyoruz. Teknik heyetimiz, futbolcular ve yöneticiler olarak bizler bu karşılaşmaya büyük önem veriyoruz. Hedefimiz 3 puan”dedi.