Erzurum'da şehit acısı (2)

ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi\'nden alınan şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer\'in cenazesi, merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki Narmanlı Camii\'ne getirildi. Şehit Gezer için ikindi namazından sonra düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ile Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarçın, şehidin ailesi ve yakınlarıyla yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula\'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası omuzlara alınan şehidin cenazesi, bir süre tekbirler eşliğinde taşındıktan sonra top arabasına konuldu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, şehidin babası İmran Gezer\'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Baba Gezer\'in top arabasında götürülen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez bakıp, ağladığı görüldü. Buradaki törenin ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Gezer\'in cenazesi, götürüldüğü Kars Kapı Şehitliği\'nde defnedildi.



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