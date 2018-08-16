Erzurum'da Passolig izdihamı

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)



SPOR Toto Süper Lig\'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un Kent Meydanı\'nda yer alan passolig ofisi en yoğun günlerini yaşıyor.

Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına bilet almak isteyen taraftarlar, her gün sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Üç yıl üst üste aldığı kupalarla 17 yıl sonra yeniden Süper Lig\'e çıkma başarısı gösteren Mavi-Beyazlı ekip, bu hafta Beşiktaş\'ı ağırlayacak. Yaptığı transferle adından sıkça söz ettiren B.B.Erzurumspor\'u izlemek ve takımlarına destek olmak isteyen taraftarlar Passolig Kartı almak için stantlara koştu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Meydanı\'nda kurulan passolig stantlarına yoğun ilgi gösteren taraftarlar zaman zaman izdihama neden oldu. Çevrede önlem alan polis sık sık yaşanan izdiham nedeniyle aralarında kadınların da bulunduğu taraftarları sakin olmaları konusunda uyardı.

Taraftarlardan Recai Karaman, \"Yaklaşık üç saat bekledim. Bilet alamadım. Sinirlendim çıktım. 54 yaşındayım. Benden daha büyükleri de var. 34 derece sıcakta 3 saattir bekliyoruz. Burada milleti sıraya sokacak görevli olsa ya da iki bilet gişesi daha koysalar bunlar olmaz. Kulüp yöneticileri bu soruna kısa sürede el atmalı\" diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Passolig önünde oluşan kalabalık

-Polisin gelmesi

-Polisin halkı uyarması

-Taraftarlarla röp

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