Erzurum'da kış, ilçesi Olur'da bahar havası

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- KIŞ mevsiminin yağışlı ve soğuk geçtiği Erzurum\'un en sıcak ilçelerinden Olur\'da, bahar havası yaşanıyor. Erzurum\'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki ilçenin Ormanağzı köylüleri, ağaçların dalından meyve yiyor.

1890 rakımda bulunan Erzurum\'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 derece olarak ölçülürken, 126 kilometre uzaklığında bulunan Olur ise en sıcak ilçelerde ilk sırayı alıyor. Meyve üretiminin yoğun olduğu ilçede kış aylarına rağmen bahçelerde halen yeşilin her tonunu görmek mümkün. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Ormanağzı köyünde ise köylüler, kış ortasında yaş meyve- sebze yiyebiliyor. Köy sakinlerinden Muhsin Şimşek\'e ait bahçedeki hurma ağaçlarında halen meyve var. Erzurum\'da üvez olarak bilinen kara hurmanın şekere, tansiyona iyi geldiğini söyleyen Muhsin Şimşek, \"Aralık ayındayız ama bizim köyde dalından yaş meyve yiyebiliyoruz. Şu an Erzurum\'da kayak yapılırken, biz burda Antalya\'yı yaşıyoruz\" dedi.

Ormanağzı köyü sakinlerinden İlhan Pala ise Olur\'un, Doğu\'nun Antalyası olduğunu söyledi.

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