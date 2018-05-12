Erzurum güneşe hasret kaldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da uzun süredir etkili olan yağışlı hava nedeniyle halk güneş özlemi yaşıyor. Kentteki hava durumunu yöresel mizahi dille yorumlayan tiyatrocu Bilal Tavlak\'ın çektiği \'Erzurum\'a Yazın Geleceği Yok\' klibi, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Zaman zaman etkili olan dolu nedeniyle dağları beyaza bürünen Erzurum\'da, Atatürk Üniversitesi öğrencileri ise bahar şenliklerinde yağan yağmura aldırış etmeden açtıkları şemsiyeleri ile halay çekip, gönüllerince eğleniyor.

İlkbaharın son günleri yaşanmasına rağmen Erzurum\'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kentte geçen yıl mayıs ayında metrekareye 70,9 kilo yağış düşerken, bu yıl ise aynı ayın ilk 10 gününde aynı oranda yağış düştü. Yağışlı havanın gelecek günlerde de devam edeceğini belirten Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları sel ve taşkınlara karşı uyardı.

Havaların soğuk olması nedeniyle hâlâ kışlık kıyafetlerini kullanan Erzurumlular, akşamları da ısıtıcı ya da kaloriferleri yakmak zorunda kalıyor. Bir türlü ısınmayan hava için vatandaşlar esprili yorumlarda bulunurken, tiyatrocu Bilal Tavlak da durumu yöresel mizahi dille anlattı. Tavlak\'ın çektiği \'Erzurum\'a Yazın Geleceği Yok\' klibi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Öte yandan, Atatürk Üniversitesi\'nde başlayan bahar şenlikleri de yağmurdan nasibini aldı. Bazı konser ve etkinlikler yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Ders temposunun verdiği stresten kurtulmak için bahar şenliklerine ilgi gösteren öğrenciler ise yağan yağmura aldırış etmeden çalan müzik eşliğinde açtıkları şemsiye ile halay çekip oynadı. Yağmurda sırılsıklam olan öğrenciler tüm olumsuzluklara rağmen şenliğin güzel geçtiğini söyledi.



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