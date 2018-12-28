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Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

28 Aralık 2018 01:18

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN\'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Erzincan\'da saat 17.00 sıralarında başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40’ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi\'nde, ağır tonajlı araçların kayması sonucu kapandı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan Erzincan- Gümüşhane yolunda da kar ve tipi etkisini gösterirken, araçlara bir süre kontrollü olarak izin verildi.

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