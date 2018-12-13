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Spor

Erwin Koeman'dan 3 dakikalık basın toplantısı

"Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak ve kazanmak için buradayız"

13 Aralık 2018 01:05

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman'ın basın toplantısı 3 dakika sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacağı mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı-lacivertli teknik direktörün Slovak savunmacı Martin Skrtel ile çıktığı toplantı, toplamda 3 dakika sürdü.

Elindeki en güçlü kadroyu sahaya süreceğini söyleyen Koeman, şu ifadeleri kullandı:

"Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar önemli. Özgüven açısından önemli. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak ve kazanmak için buradayız."

Kadoradaki U21 oyuncularıyla ilgili soruya cevap veren Koeman, "U21'den 8 oyuncu var aramızda. Antrenmandan sonra nasıl bir 11 olacağını duyuracağım oyuncularıma. Elimizdeki en güçlü takımla sahada olacağız" dedi.

Tecrübeli stoper Skrtel ise karşılaşma öncesinde "Sabırsızlanıyorum. Çünkü ilk kez bir Slovak takımına karşı oynayacağım" dedi.

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