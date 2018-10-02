Ertuğrul Sağlam'dan iddialara yanıt

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-



KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolcusu Atila Turan ile soyunma odasında kavga ettiği yolundaki iddialara yanıt verdi.

Kayserispor sezonun 8’inci haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor. Günü tek idmanla geçiren Kayserispor’da futbolcular antrenmanın ilk kısmında ısınma hareketleri, topla yürüme, 5’e 2 pas çalışması ve çift kale yarı saha kontrol pas oyunu ile devam etti. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç ve tedavisi devam eden Kana Biyik katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Silvestre Varela düz koşu yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında sol bek Atila Turan ile kavga ettiği yönündeki iddialara sert tepki veren Sağlam, “13-14 senedir antrenörlük yapıyorum. Herhalde bu tür tartışmalar her maçtan sonra olur. Benim başıma da 15-20 defa gelmişti. Bu olayı yalanlarla istedikleri hale getirip kamuoyuna sunup sansasyonel bir haber haline getirebilmek de vicdansız adamların işidir. Burada bir oyuncu var, onun ailesi hatta geleceği var. Burada bir takım, bir kulüp, bir grup var. Bunlar dışarıdan tepki görürler mi, dışarıdan tepki görürler mi, hayatları etkilenir mi? Bunların hiç birini hesaba katmadan baştan sonuna kadar yalanlarla süsleyip, kamuoyuna servis etmekten ne zevk alıyorlar. İşte bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Onları da kendi vicdanları ile baş başa bırakmak istiyorum, varsa. Başkalarında arayacakları vicdan kendilerine de lazım olacaktır. En rahat yastığın temiz bir vicdan olduğunu unutmasınlar” diye ifade etti.

Ertuğrul Sağlam, sözlerine şöyle devam etti;

\"Aslında Beşiktaş maçına kötü başlamamıştık. Şansız bir golle geriye düştük. Mazeret olarak söylemek istemiyorum ama hakemin vermiş olduğu tartışmalı kararlar oldu. İstemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Maçtan sonra samimi şekilde ifade ettim: içinde bulunduğumuz olumsuz durumu atlatacak oyuncumuz da, karakterimiz de, yüreğimiz de var. Allah’ın izniyle, taraftarımızın da desteği ile Çaykur Rizespor maçını kazanıp milli maç arasına iyi girmek istiyoruz. ‘Kayserisporluyum’ diyen herkese çok büyük görev düşüyor. Biz oyuncularımızla da konuşuyoruz. Daha fazla çalışıp, bir birimize güvenmemiz ve kenetlenmemiz lazım. Cumartesi günü taraftarlarımıza çok büyük önem görev düşüyor. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız. Bu zamana kadar ‘VAR’ (Video Hakem Uygulaması) sistemine destek veren bir teknik adam olarak şunu söylemek istiyorum; maalesef ülkemizde en önemli sorunlarından birisi vicdan sorunudur. Her yapılan işte vicdanı olan insanlara da rastlıyoruz, vicdanına söz geçiremeyen insanlara da. Güzel bir söz var “Çıkar konuşunca vicdan susarmış” diye öyle olmasın. Bence insanlar vicdanını harekete geçirsinler. Alınan kararlarda toplumun o karardan ne kadar etkilendiğini düşünsünler. Ona göre de doğru ve doğru karar versinler.

MİNİKLERDEN KAYSERİSPOR’A ZİYARET

Kayseri’de eğitim veren Özel Odak Okulları Anaokulu öğrencileri sarı-kırmızılı takımı ziyaret etti. Kulüp tarafından kaşkol hediye edilen minikler antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın konuşması

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

FOTOĞRAFLI