Ertesi gün hapı meclisi böldü



Alman Meclisi, bugün ülkede reçeteyle satılan hamileliği önleyici ertesi gün hapının reçetesiz satılması önerisini tartışıyor.

Geçen yıl Köln kentinde kiliseye bağlı bir hastanenin genç bir kadına ertesi gün hapı vermemesi nedeniyle Almanya'da bu hapın reçeteye bağlı satılması yoğun tartışmalara neden olmuştu.

"Bild" gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da geçen yıl ertesi gün hapı için 463 bin reçete yazıldı.

Uzmanlar hapın kullanımının arttığına dikkat çekerken, muhalefet partileri ve koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar da bu nedenle reçete yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyor.

Ancak Hrıstiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, öneriye kesinlikle karşı çıkıyor.

"Bunun kişinin özgür iradesinin kısıtlanması değil, kadının sağlığının korunması" olarak gördüklerini belirten CDU'lu politikacılar, korunmasız cinsel ilişkiye giren ve hamile kalmaktan endişe eden kadınların öncelikle danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyacaklarını savunuyor.

Ertesi gün hapı, korunmasız cinsel ilişkiden en geç 72 saat sonra alınması durumunda hamileliği önlüyor.