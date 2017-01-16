Ersan Gülüm'ün transferinde 'bonservis' engeli

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta transfer gündemine aldığı Ersan Gülüm'ün Çin kulübü Hebei China Fortuna'dan transferine 'bonservis' engeli ortaya çıktı.

Çin’in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro’ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar son dakika pürüzü yaşadı.

Fanatik gazetesinin haberine göre, pürüzün sebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm’ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş’tan bonservis bedeli talep etmesi.

Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı kurmaylar ile Çin kulübü yetkilileri görüşmelerini sıklaştırdı. Ersan’ın da devreye girerek Çinliler’i bonservisini bedava vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Matej Mitrovic’i ciddi paralara transfer eden Beşiktaş yönetiminin Ersan Gülüm için de para ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.