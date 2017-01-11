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Spor

Ersan Gülüm'de sona doğru

Tekrar Beşiktaş’a dönmeyi çok isteyen Ersan için teknik direktörü Şenol Güneş’in ise kesin kararını vermediği bildirildi

11 Ocak 2017 12:49

Geçtiğimiz sezon ara transferde Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'a transfer olan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor.

Sürpriz bir şekilde Beşiktaş’ın gündemine giren Ersan Gülüm’ün 2 gün içinde Çin kulübü ile tamamen bağlarını koparıp bonservisini alacağı ve daha sonra da İstanbul’a geleceği iddia edildi.

Tekrar Beşiktaş’a dönmeyi çok isteyen Ersan için teknik direktörü Şenol Güneş’in ise kesin kararını vermediği bildirildi. Ersan Gülüm’ün Çin’e gitmesine karşı çıkan Güneş’in, Mitrovic’in de alınmasıyla bu bölgede yoğunluk olacağından dolayı kararsız kaldığı kaydedildi. Ancak başkan Fikret Orman’ın Ersan’ın yeniden takıma dönüşünü istediği, bu nedenle transferin hafta sonuna kadar biteceği belirtildi. 

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