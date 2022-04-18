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Erol Evgin: Mısır'da Sfenks beni tanıdı

18 Nisan 2022 12:14

Sanatçı Erol Evgin önceki akşam verdiği konserde 75'inci yaşını kutlayarak, "Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim; ama geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitleri gezerken Sfenks beni tanıdı. 'Erol Abi, biz senin şarkılarınla büyüdük' diye seslendi" dedi.

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, önceki akşam Jolly Joker Private’da sevenleriyle buluştu.

Evgin, sahnede orkestrasının sürpriz olarak çaldığı doğum günü şarkısı ve izleyenlerin hep bir ağızdan söylediği “İyi ki doğdun Erol Evgin” sözleriyle, yeni yaşını sahnede kutladı.

Sevenlerine teşekkür eden sanatçı, “Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle, ne mutlu bana.. Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim; ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır’a gitmiştim, piramitleri gezerken Sfenks tanıdı beni ‘Erol Abi, biz senin şarkılarınla büyüdük’ diye seslendi” sözleriyle, konuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı.

Sfenkslerin tarihi M.Ö. 2500’lü yıllara uzanıyor.

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