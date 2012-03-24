Ermenistan, Karabağ'ın tanınması için Tuvalu ile diplomasiye başladı

T24 - Ermenistan işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’ın resmen tanınması için Büyük Okyanus’taki küçük bir ada devleti olan Tuvalu ile diplomatik ilişki kurdu. Tuvalu, Abhazya ve Güney Osetya’yı geçen yıl para karşılığında resmen tanımıştı.

Erivan yönetimi yaklaşan 24 Nisan nedeniyle bir yandan soykırım iddialarını birçok ülkede yeniden gündeme getirmeye uğraşırken, diğer yandan da işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’la ilgili Kafkasya’da barış sürecini olumsuz yönde etkileyecek adımlarına bir yenisini ekledi. Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın mevcut durumunun, “bağımsız bir ülke” olarak tanınmasının önünü açmak için Pasifik’teki küçük ada devleti Tuvalu ile diplomatik ilişki kurdu. Ermenistan ile Tuvalu arasında karşılıklı diplomatik ilişki kurulmasına dair protokolün 16 Mart’ta iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerince BM’de imzalandığı ortaya çıktı.

Ankara rahatsız

Ankara, Ermenistan ile Tuvalu arasındaki yakınlaşmayı yakın takibe aldı. Bunun nedeni de Tuvalu’nun, Rusya’nın desteğiyle Gürcistan’dan ayrılıp bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı geçen yıl para karşılığı resmen tanıyan ülke olması. Ankara, Batı dünyası ile ilişkileri bozmamak için Dağlık Karabağ’ı tanıyamayan Ermenistan’ın, Tuvalu’ya para teklif ederek işgal altında tuttuğu bölgenin tanınması yolunu açma hesabı içinde olduğundan hareket ediyor. Bir diplomatik kaynak, “Aksi durumda Ermenistan, bölgemize 15 bin kilometre uzaklıkta Pasifik’teki 12 bin nüfuslu bir ada ülke ile neden diplomatik ilişki kurma ihtiyacı duysun ki” yorumunu yaptı.

Tiflis’e acil ziyaret

Ankara açısından dikkat çeken bir diğer gelişme de protokolün imzalanmasından sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan’ın apar topar “çalışma ziyareti” adı altında Gürcistan’a gitmesi oldu. Nalbantyan’ın, Tuvalu ile neden diplomatik ilişki protokolü imzalandığını ve bunun Gürcistan’a karşı olmadığını Tiflis yönetimine izah ettiği belirtiliyor. Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya’yı tanıması nedeniyle Tuvalu ile BM düzeyinde olan ilişkilerini de askıya almıştı.

Rusya iddiası

Ankara, bu süreçte Ermenistan’ın arkasında Rusya’nın olup olmadığını da anlamaya çalışıyor. Malatya Kürecik’e füze kalkanı radarı kurulması ile Türkiye’nin Suriye’deki Esad karşıtı politikasından rahatsız olan Rusya’nın, Ermenistan’a “Tuvalu oyunu”nda destek verdiğinin ortaya çıkması halinde bunun şaşırtıcı bir durum olmayacağı belirtildi. Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması için Tuvalu’ya 3.5-4 milyon dolar verdiği tahmin ediliyor.