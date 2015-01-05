Ermenilerden 'Fransa’da Türk lobisi' suçlaması



Fransa'da yayımlanan aylık “Nouvelles d’Arménie” (Ermenistan Haberleri) adlı dergi, eski AKP milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış ile Fransız Anayasa Konseyi üyesi Hubert Haenel arasında, Fransız parlamentosundan geçen “Ermeni soykırımını inkârın cezalandırılmasını” öngören Boyer yasasına Anayasa Konseyi önünde itiraz edilebilmesi konusunda “gizli” olduğunu iddia ettiği bazı elektronik posta yazışmalarını yayımladı.

Derginin Ocak sayısında kapaktan duyurulan haberde, Yakış ile aynı zamanda eski bir senatör olan Haenel arasındaki bazı yazışmaların “orijinal” olduğu söylenen metinleri yayımlandı. Derginin yayımladığı 1 Şubat 2012 tarihli bir elektronik postada Yaşar Yakış, Fransız Anayasa Konseyi üyesi Haenel'e, Fransız parlamentosundan geçen inkâr yasasının iptal amacıyla Anayasa Konseyi gündemine taşınması için yeterli sayıda parlamenterin imzasının toplanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor ve bu itiraz için “dalga tamamen yön değiştirdi” tanımlaması yapıyor. Yakış, mesajında, “eğer bu itiraz (yasanın iptali yönünde) sonuçlanırsa, açıklanması güç nedenlerden ötürü batmış olan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması için fırsat olacaktır” ifadelerini kullanıyor. Yakış, konuya bakacak olan Anayasa Konseyi üyesine “dosya artık size emanet” diyor. Haenel ise Yakış’a birkaç saat sonra, “Değerli dostum, ben de sizin gibi rahatladım. Karar vermek için 30 gün süremiz var. Zarlar atıldı. Daha fazlasını söyleyemem. Sizi haberdar edeceğim” mesajını gönderiyor.

Dergiye göre ikili arasında bir diğer mesajlaşma da Anayasa Konseyi’nin kararını açıklayacağı 28 Şubat 2012 tarihinde yaşanıyor. Haenel saat 14:23’te Yakış’a gönderdiği mesajda kararın saat 17:00’de açıklanacağını belirtip “memnun kalacaksınız” ifadesini kullanıyor. Yakış ise Haenel’e saat 14:58’de gönderdiği yanıtta kararı sabırsızlıkla beklediğini belirtip, “madem siz öyle diyorsunuz, o halde hayal kırıklığına uğrayacağımı düşünmüyorum” diyor.

Yazışmalar Fransa’daki Ermeni kuruluşlarının tepkisine neden olmakta. Ancak bu kuruluşlar tepki oklarını Türkiye’den ziyade Hubert Haenel’e yönlendiriyor. Fransa Ermeni Teşkilatları Organizasyon Konseyi (CCAF) tarafından konu hakkında yayımladığı yazılı açıklamada, 2007-2011 yılları arasında TBMM’de Türk-Fransız Dostluk Grubu Başkanlığı görevi de yürütmüş olan Yakış “bir Fransız yüksek yargı mensubuna baskı yapmakla” suçlanıyor. CCAF, Haenel’in inkâr yasası konusunda Yakış’a güven verici ifadelerinin ve Anayasa Konseyi kararının yayımlanma saatini bildirmesinin ise “yüksek yargı memurlarının ettikleri yemin ve tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu” görüşünü savundu. Devletin “yüksek makamlarının” Haenel hakkında soruşturma başlatmasını talep eden CCAF, Haenel’i de Anayasa Konseyi üyeliğinden istifa etmeye çağırdı.

Diaspora kuruluşları, 2012 yılında inkâr yasası Anayasa Konseyi’ne taşındığında da Haenel’i “Türkiye adına lobi yapmakla” suçlamış, Haenel de bunun üzerine Anayasa Konseyi'nde konuyla ilgili oylamaya katılmayacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamadan tatmin olmayan diaspora kuruluşları, 1999-2010 yılları arasında Fransız Senatosu Avrupa İşleri Komisyon Başkanlığı da yapmış olan Haenel’i o tarihten bu yana hedefte tutuyor. Haenel, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri yoğunlaştırmak için TÜSİAD’ın girişimiyle iki ülkenin iş dünyası tarafından oluşturulmuş Bosfor Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun "bilimsel komite” üyeliği de yapıyor.