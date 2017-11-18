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Ermenek'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İlhami ETCİ/ERMENEK(Konya) (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde, devrilen traktörün altında kalan sürücü, 54 yaşındaki Baki Şencan öldü, yanındaki 1 kişi yaralandı

18 Kasım 2017 17:17

İlhami ETCİ/ERMENEK(Konya) (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde, devrilen traktörün altında kalan sürücü, 54 yaşındaki Baki Şencan öldü, yanındaki 1 kişi yaralandı. 
Kaza, ilçeye bağlı Kazancı Beldesi Çatalbadem Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Baki Şencan yönetimindeki 70 E 3038 plakalı traktör ile hareket halindeyken bir virajda devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Şencan öldü. Traktörde yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Halil Cubur ise, yaralandı. Yaralı Cubur, kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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