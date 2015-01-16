Eritre'den kaçtı, Dresden'de öldürüldü



20 yaşındaki Eritreli sığınmacı Halit İ., salı günü Dresden'de ölü bulunmuştu. Polis ilk açıklamasında "olayda dışarıdan müdahale ihtimalinin sözkonusu olmadığını" savunmuştu. Otopsi, sığınmacının boynundan ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Ayrıca kurbanın oturduğu dairenin kapısına gamalı haç sembolleri karalandığı belirlenmişti.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler, "polis bu olayda inanılmaz özensizlik sergilemiştir. Bunun bir bedeli olmalıdır" dedi.

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Sol Parti'den Jan Korte, "Yetkililer neden ilk aşamada olayın bir şiddet eylemi olmadığını savundu? Yanıtlanması gereken daha çok soru var" dedi. Konu dün Saksonya eyalet meclisinin içişleri komisyonunda da ele alındı.