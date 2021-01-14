Eriğin kilosu 1000 lira!

Kış mevsiminde de manav tezgâhlarında yerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni erik oldu. 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yeşil eriğin fiyatını öğrenen bir vatandaş, "Kuyumcu dükkanına mı geldim yoksa manava mı?" diyerek şaşkınlık yaşadı.



Küçük yaşlardan beri ilçede pazarcılık işi yapan manav Mustafa Karatağ ise, "Malum kız mevsimi, Koronavirüs salgını ve üretimin az olması nedeniyle erik artık kilo ile değil tane ile satılıyor. Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor. Aşeren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler işletmemize gelip istedikleri ürünü bulunca mutlu oluyorlar" dedi. (İHA)





