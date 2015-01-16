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Dünya

'Eric Garner için adalet istiyoruz!'

New York’ta polis şiddeti protesto edildi

16 Ocak 2015 13:35

ABD'de, New York'un Staten Island kentinde geçen yılın Temmuz ayında polis tarafından öldürülen Eric Garner için anma töreni düzenlendi.

St. George Feribot Limanı'nda toplanan kalabalık, sloganlar atarak Staten Island Polis Merkezi önüne yürüdü.

Burada bir süre ''Eric Garner için adalet istiyoruz!'' sloganı atan göstericiler, daha sonra Garner'ın öldüğü saat olan 16.38'de ellerindeki mumları söndürerek anma töreni yaptı.  

Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 6 çocuk babası Eric Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmış, bir grup polis memurunun yardımıyla Daniel Pantaleo adlı polis tarafından boğazı sıkılarak öldürülmüştü. 

 

'Nefes alamıyorum' 

 

Amatör video kaydındaki görüntülerde, astım hastası Garner'ın, boğazını sıkarak kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan polislere ölümünden hemen önce defalarca "nefes alamıyorum" dediği görülmüştü.

Yapılan otopside Garner'ın nefes alamadığı için hayatını kaybettiği belirlenmişti. 

 

Jüri, Garner'ı öldüren polisin yargılanmaması yönünde karar aldı 

 

New York'ta jüri 3 Aralık'ta, 43 yaşındaki Garner'ı öldüren polis memurunun yargılanmaması yönünde karar almıştı. 

24 Kasım'da ise Ferguson'da, Ağustos ayında silahsız siyahi bir genci silahla öldüren polis için de jüri tarafından takipsizlik kararı verilmesi üzerine ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

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