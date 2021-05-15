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Spor

Eric Cantona'dan Filistin'e destek

15 Mayıs 2021 16:29

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

 

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