Erhan Önal için turnuva düzenlendi

İZMİR, (DHA)

Ege Masterler Futbol Federasyonu\'nun, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal onuruna düzenlediği futbol turnuvasına yıldız yağdı. Bayraklı Belediyesi\'nin destekleriyle Bayraklı Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri\'nde düzenlenen Erhan Önal 50\'nci Yaş Üstü Futbol Turnuvası\'na Karşıyaka, Bornova, Manisa ve Balçova karmaları katıldı. Galatasaray\'ın unutulmaz futbolcularından kaptan Cüneyt Tanman, Soner Tolungüç ve kaleci Hayrettin Demirbaş\'ın yanı sıra eski hakemler Yunus Yıldırım ile İsmet Arzuman da turnuvaya renk kattı. Turnuvayı finalde Bornova\'yı 3-0 yenen Karşıyaka karması kazandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Erhan Önal, maçlar ve ödül töreni sırasında duygusal anlar yaşadı.

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