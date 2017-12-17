T24 LogoT24 Logo
Spor

Erhan Önal için turnuva düzenlendi

İZMİR, (DHA) Ege Masterler Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal onuruna düzenlediği futbol turnuvasına yıldız yağdı

17 Aralık 2017 20:25

İZMİR, (DHA)

Ege Masterler Futbol Federasyonu\'nun, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal onuruna düzenlediği futbol turnuvasına yıldız yağdı. Bayraklı Belediyesi\'nin destekleriyle Bayraklı Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri\'nde düzenlenen Erhan Önal 50\'nci Yaş Üstü Futbol Turnuvası\'na Karşıyaka, Bornova, Manisa ve Balçova karmaları katıldı. Galatasaray\'ın unutulmaz futbolcularından kaptan Cüneyt Tanman, Soner Tolungüç ve kaleci Hayrettin Demirbaş\'ın yanı sıra eski hakemler Yunus Yıldırım ile İsmet Arzuman da turnuvaya renk kattı. Turnuvayı finalde Bornova\'yı 3-0 yenen Karşıyaka karması kazandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Erhan Önal, maçlar ve ödül töreni sırasında duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Ege Masterler Futbol Federasyonu GalatasarayTürkErhanBayraklı BelediyesiBayraklıBoz Spor TesisleriYaşFutbol Turnuvası Karşıyaka Bornova ManisaBalçovaGalatasarayCüneyt Tanman Soner TolungüçHayrettin DemirbaşYunus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24