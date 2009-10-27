Eren Talu yine yakalandı

Ünlü spiker Defne Samyeli'nin eşi mimar Eren Talu, bu kez de sarışın bir bayanla yakalandı.



Geçtiğimiz haftalarda eşi Defne Samyeli'yi aldatan ve şu anda boşanmak üzere olan mimar Eren Talu, Mega Magazin'in haberine göre sarışın bir bayanla yakalandı.



Emlakçı olan sarışın bayanla barda eğlenen Eren Talu, çıkışta magazincilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



'Konuşma yasağı var' Geçtiğimiz günlerde, gazetlerde çıkan 'Ben de aldatıldım' açıklamalarıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Eren Talu, 'Ben öyle bir şey söylemedim. Yanlış haberler yazılıyor. Ben bir açıklama yapmayacağım' demekle yetindi. Hala devam eden mahkemeden dolayı konuşma yasağı olduğunu belirten Talu, 'Konuşma yasağı var mahkemeden, bir şey söyleyemem' dedi.



Alyans hâlâ parmağında



Defne Samyeli ile boşanma davası süren Eren Talu parmağındaki alyansı hâlâ çıkarmadı, D plakalı cipinden de vazgeçmiyor.



Eren Talu’nun ihanet görüntülerinin çekildiği Beyoğlu sokakları, ünlü mimarın klasik mekânı oldu. Üç hafta önce Beyoğlu’ndaki Heaven7’den yanında kumral bir kadınla çıkan Talu’nun görüntülerine geçen gün Asmalımescit’teki kareleri eklendi. Flaşlardan rahatsız olan Talu, apar topar aracına

binerek mekândan ayrıldı.



Eşinin ihanet iddiasıyla açtığı boşanma davasının ardından Talu’nun hâlâ D plakalı arabayı kullanması ise kafaları karıştırıyor. Çift ile ilgili iddialardan biri de, Seyrantepe ihalesinden dolayı borç batağına giren Talu’nun tazminat ödediğini göstererek parasının bir kısmını kurtarma çabasında olduğu. Talu, son olarak aldatılma iddiaları için, “Elimde kanıt var” şeklindeki sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi. Talu, “Konuşmam yasak. Bu yazılanları ben söylemedim. Hakkımda bir oturuşta dünya şarap içtiğime kadar öyle şeyler yazılıyor ki. Lütfen bana soru sormayın” dedi. Talu’nun, her defasında üstüne basa basa gösterdiği evlilik yüzüğünü parmağından çıkarmadığı gözlerden kaçmadı.

