EREN ERDEM CEZAEVİNE GETİRİLDİ 





Haber: İSTANBUL DHA

Tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi\'ne getirildi.

Ankara\'da gözaltına alınan Eren Erdem, bugün saat 11.00 sıralarında Çağlayan\'daki İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çıkarılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık Eren Erdem hakkında \"FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların olması, sanığın kendi Twitter hesabından \"ilk durak Maraş\" şeklinde yazdıktan sonra ertesi sabah hakkında aynı gün konulan yurtdışı çıkış yasağı tedbirinden haberi olmadan çıkış yapmak istediği, daha sonra ise sanık hakkında yapılan ihbar ile yasadışı yollardan yurtdışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunduğu gelinen bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı anlaşılmakla tutuklanmasına karar vermişti.

Erdem, polis eşliğinde Silivri Cezaevi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

-Konvoyun cezaevine girişi

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