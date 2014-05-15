'Erdoğan’ınki alaycılık'



Alman Sol Parti'nin Türk kökenli milletvekili Sevim Dağdelen, Erdoğan'ın Soma'da faciayla ilgili olarak yaptığı, “Bunlar olağan şeyler. Bu işin fıtratında var” açıklamasına tepki göstererek, “Eksik güvenlik nedeniyle yaşandığı açıkça görülen bir faciada bu kadar fazla kişinin ölmesinin Erdoğan tarafından normal bir kaza olarak tanımlanması alaycılıktır, kurban ve yakınlarını alaya almaktır” dedi. Sol Parti Federal Meclis Grubunun uluslararası ilişkiler sözcüsü Dağdelen, “Alman hükümeti ve AB, Türkiye'deki ölümcül etkileri görülen deregülasyon, özelleştirme ve sözde liberalleştirme gibi neoliberal üyelik politikalarını artık devam ettirmemelidir. Çok sözü edilen Türk ekonomik büyümesi AKP yönetiminde giderek artan özelleştirmeler, çalışanların sömürüsü ve işçi ve sendikal hakların azaltılması üzerine kuruludur” diye konuştu.

"Gerekli sonuçlar çıkarılmalı"

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yaşanan facianın derhal ve ciddi bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu. Özdemir, “Şimdi facianın ve özellikle de hükümetin olası ihmal ve sorumluluklarının soruşturulması ve gerekli sonuçların çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu. Özdemir Erdoğan'ın sadece şirketlerin değil, madencilerin de başbakanı olduğunu söyledi. Yasaların sadece kağıt üzerinde kalmayıp uygulamaya da geçirilmesi gerektiğini belirten Yeşiller partisi Eş Başkanı, facianın, Türkiye'nin iş güvenliği ve işçilerin korunması konusunda acil iyileştirmelere gitmesi gerekliliğini de ortaya koyduğunu kaydetti.