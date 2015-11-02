'Erdoğan'ın insafına kaldık'



Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, Türkiye'deki seçim sonucunu rbb Inforadio'ya değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin sığınmacı krizini çözebilmek için Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Elmar Brok, seçim sonucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kuvvetlendirdiğini söyledi.

'Erdoğan ya ben, ya kaos dedi'

"Sığınmacı akınının nasıl önüne geçebileceğimiz konusunda Erdoğan'la eninde sonunda görüşmemiz gerekiyor. Bu gerçekten bir ikilem. Birçok şey artık Erdoğan'ın insafına kalmış durumda" ifadelerini kullanan Elmar Brok, "Erdoğan'ın 'ya ben ya kaos' uyarısı seçmen nezdinde etkili oldu. Seçmen tercihini istikrardan yana kullandı" diye konuştu.

Türkiye'nin 1-2 yıldır bir hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını kaydeden Brok, "Ankara, Avrupa ile ilişkilerini düzeltmek istiyorsa hukuk devleti olmanın gereğini her yönüyle yerine getirmelidir" dedi.