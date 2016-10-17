Erdoğan’dan Musul operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi'nde Musul operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin Musul operasyonuna katılmamasını savunanlara atıfta bulunarak "Nasıl girmeyelim? 350 kilometre sınırım var ve bu sınırdan tehdit altındayım" diye konuştu.

Türkiye’nin olmadığı bir operasyondan doğabilecek neticelerin sorumluluğunun kabul edilmeyeceğini belirten Erdoğan, "Biz operasyonda da olacağız masada da olacağız bunun dışında kalmamız mümkün değil" diye konuştu.

Bölgede yaşayan Arap, Türkmen ve Kürtlerin kuzeye gittikçe akrabaları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Burada kesinlikle duyarsız olmamız beklenmesin. Kimse bizden Başika’dan çıkmamızı beklemesin. Deaş’e karşı orda her türlü operasyonu yaptık yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da"Musul meselesi dikkatle takip ettiğimiz bir harekattır. Türkiye bu hareketin içinde nasıl yer alacağını ilgili taraflara anlatmıştır. Türkiye’nin Musul konusunda B ve C planları da vardır" diye konuştu.

Yedi köy IŞİD’den alındı

Irak ordusu, Musul'u radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonun başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada birçok IŞİD savunma hattının tahrip edildiğini duyurdu.

Operasyona destek veren Peşmerge güçleri de kentin 40 kilometre doğusundaki 7 köyü IŞİD’in elinden aldığını duyurdu. Peşmerge güçlerinin Sözcüsü Hikmet Halgord, Kürtlerin Musul’a doğru ilerlediğini kaydetti. Yaklaşık 4 bin Peşmergenin taarruza destek verdiği belirtildi.

Musul harekâtına Irak ordusundan yaklaşık 30 bin asker ile Peşmerge ve yerel Sünni güçler de katılıyor. ABD'nin liderliğindeki uluslararası koalisyon havadan IŞİD mevzilerini bombalıyor.

Türk basınında yer alan ve eski Musul Valisi Esil Nuceyfi’ye dayandırılan haberlerde de operasyona katılan Sünni güçler arasında Türk askerlerinin Başika kampında eğitim verdiği Ninova Bekçileri'nin de olduğu kaydedildi.

Operasyon gece saatlerinde başladı

IŞİD'in direniş görmeden ele geçirdiği Musul'un terör milisinden kurtarılması için çoktandır hazırlığının yapıldığı operasyon gece saatlerinde başladı. Irak Başbakanı Haydar El İbadi televizyondan yaptığı konuşmada IŞİD'in Irak'taki kalesi sayılan Musul'u kurtarma harekâtının başladığını ve kent merkezine sadece ordu ve polis güçlerinin gireceğini söyledi. Amerikan yönetimi terör milisiyle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Musul kurtarıldığı takdirde IŞİD'in Irak'taki askeri yenilgisi kaçınılmaz olacak.

Konuşmasında doğrudan Musul halkına seslenen El İbadi, ‘zafer saatinin geldiğini ve Musul'u kurtarma operasyonunun başladığını' söyledi. Musul ahalisinden Irak ordusuna yardımcı olunmasını isteyen Irak Başbakanı, "Irak bayrağını dikmek üzere yakında yanınızda olacağız” dedi. El İbadi ‘2016'nın, terörizmin ve IŞİD'in başının ezildiği yıl olarak tarihe geçeceğini' belirtti.

Irak Başbakanı El İbadi ortak Musul harekâtına katılan güçleri sayarken Türkiye'nin eğittiği Musullu yerel güçlerden oluşan Ninova Bekçileri'nden ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'den söz etmedi. Ülkedeki Şii nüfuzunu daha da arttıracağı gerekçesiyle Haşdi Şabi'nin operasyona katılmasına Sünniler karşı çıkmıştı. Türkiye Irak yönetiminin, Sünni milisleri eğittiği Musul'un kuzeydoğusundaki bölgeden çıkması şeklindeki talebini geri çevirmişti.

IŞİD’in Musul’daki varlığı

IŞİD'in Irak'taki son kalesi sayılan Türkiye sınırı yakınlarındaki Musul 2014 yılında terör milisi tarafından ele geçirilmiş ve IŞİD buradan başlattığı operasyonlarla Irak'ın geniş kesimlerine hâkim olmuştu. Suriye'nin önemli bir bölümünü işgal eden IŞİD Irak'ta ise kontrol ettiği toprakların üçte birini kaybetmişti.

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’da yaklaşık 4 bin ile 8 bin arasında IŞİD militanının bulunduğu tahmin ediliyor.

Musul ve çevresinde üslendiği tahmin edilen IŞİD militanlarının kentin çevresinde tüneller açtığı ve koalisyon uçaklarının görüş alanını daraltmak için hendeklere doldurduğu petrolü ateşe verip lastik yaktığı öğrenildi. Kentteki sokak ve binalara yerleştirildiği tahmin edilen bombalı tuzakların Irak güçlerinin kent merkezine ilerleyişini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

BM’den insani felaket uyarısı

Yardım kuruluşları Musul harekâtının başlaması ile Musul’da insani bir felaket ihtimaline karşı uyardı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada kentte yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin çatışmaların yoğunlaşması ile tehlike altında olduğu belirtildi.

BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Musul harekâtının yaklaşık bir milyon kişiyi evini terk edip kaçışa zorlayabileceği ve IŞİD’in sivil halkı kalkan olarak kullanabileceği yönünde uyardı.

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DW, dpa/AG/BD/ BÖ