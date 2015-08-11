Erdoğan'dan erken seçim yorumu: 45 günü esnetmeye yetkim yok, takvimi nasıl kullanacağım bana kalsın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Necdet Özel'e verilen şeref madalyasının töreni sonrasında erken seçim senaryolarına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan "45 günü esnetme yetkim yok takvimi nasıl kullancağım bana kalsın Davutoğlu'na görev verdim o işini yapıyor" dedi.

Erken seçim istediğine yönelik iddiaları reddeden Erdoğan, "Herkes kendi istediği gibi yorum yapabilir, ağzı olan konuşuyor, ben görev alanımı biliyorum. Görev alanımda devam ediyorum bana kimse iş öğretmeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda Sayın Başbakan'a hükümet kurmak üzere görevi verdim. Kendisi çalışmaları sürdürüyor. Şu anda ana muhalefet partisiyle gerek heyetlerin yaptığı görüşmeler var, dün Sayın Başbakan'ın yaptığı görüşme var. Televizyonda izlediğimiz kadarıyla perşembe, cuma tekrar görüşmelerinin olacağını duyduk. Temenni ederim ki hayırlı olur. Ama öbür tarafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yine aynı şekilde heyet temsilcileriyle yaptığı görüşmeler var. Bilemiyorum, belki Sayın Başbakan bu arada onlarla da bir görüşme yapabilir veya yapacaktır. Bunlar şu anda benim tasarrufum içerisinde olan işler değildir."

-"(Cumhurbaşkanı, kendisi anayasal çizgi içerisinde kalsın) ifadelerini kullananlar, onlar Anayasa'nın içerisinde ne olduğundan haberi yok. Bulundukları konumdan haberleri yok. Onlar önce adresleri öğrenmeleri lazım. Adresleri de bilmiyorlar."

Ben görev alanıım biliyorum o alanda hareket ediyorum bana kimse iş öğretmeye kalkmasın.

-45 günü esnetme yetkim yok

-Takvimi nasıl kullanacağım bana kalsın

-"Meclis Başkanımla danışmam gereken, görüşmem gereken anlarda da muhakkak kendisiyle bu konuları tabii ki görüşeceğim. Şu anda da zaten görüşüyorum, görüşürüm. Niye? Ülke kesinlikle hükumetsiz kalmamalı, başsız kalmamalı"

-Erken seçim istediği iddialarına herkes kendi istediği gibi yorum yapabilir, ağzı olan konuşuyor.

'Bunun bedeli ağır olur'

Erdoğan Şırnak Halk Meclisi'nin özerklik ilanına ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti dışında devlet kabul edilemez bunun bedeli ağır olur bedeli ödetilir" şeklinde konuştu.