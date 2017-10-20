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Erdoğan'dan Arakan çağrısı

 Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda Arakan Müslümanları'nın düştüğü duruma seyirci kalmak her halde bize yakışmayacaktır

20 Ekim 2017 16:22

 Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda Arakan Müslümanları\'nın düştüğü duruma seyirci kalmak her halde bize yakışmayacaktır. Bu işi sadece Bangladeş\'in üzerine yıkmak bize yakışmayacaktır. Önemli olan biz Bangladeş\'ten ne kadar yük alabiliriz\" dedi.
Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapanış konuşmasını yaptı. 
“Unutmayalım ki biz burada hizmet için, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin istikbali için bulunuyoruz. Şu anda Arakan Müslümanları\'nın düştüğü duruma seyirci kalmak her halde bize yakışmayacaktır\" diyen Erdoğan şunları söyledi:

\"Bu işi sadece Bangladeş\'in üzerine yıkmak bize yakışmayacaktır. Önemli olan biz Bangladeş\'ten ne kadar yük alabiliriz. Bunun gayreti içinde olmalıyız. Bangladeş\'in yükünü hafifletmek ve oradaki kardeşlerimize de bu noktada \'yalnız değilsiniz, biz sizin yanınızdayız\' demek onlara ayrı bir güç verecektir. Ümidimizi kesmeden, yorulsak da yolumuzdan sapmadan sabırla, kararlılıkla ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor. Şunu da unutmayalım, doğrudur, yanlıştır; aldığımız bir güzel örnek olması bakımından söylüyorum, Hz. İbrahim\'in ateşine su taşıyan karınca misali sorumluluklarımızı yerine getirme çabası içerisinde olmalıyız. Sönmese de söndürmeye gidiyorum niyeti çok önemlidir.\"

(FOTOĞRAF)

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