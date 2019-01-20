Erdoğan'dan Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harkâtı’nın 1. yıl dönümünde operasyona katılan komandolara hitaben, "Afrin’de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde harekata katılan komandolarla bir araya geldi.

Akar'ın bu sırada görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdiği Erdoğan, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir." dedi.

Erdoğan Afrin kahramanlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara hitaben, "Afrin’de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile Hatay'a gitti.

Akar, inceleme ve denetlemeleri sırasında Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerdeki komandolarla bir araya geldi. Komandolara hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü telefon konuşması gerçekleştiren Akar, Mehmetçiğin selamını Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun video paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da görüşmeye ilişkin videoyu Anadolu Ajansı (AA) ile paylaştı.

Videoda, Afrin kahramanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde gazilere şifa, şehitlere rahmet diledi.

"Afrin Harekatının tüm hassasiyetleriyle teröre karşı nasıl kutlu bir mücadele olduğunu unutmamız mümkün değil." diyen Erdoğan, "Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır." ifadesini kullandı.

"Bunlar hiçbir zaman mücadelemizi yıldırmayacak"

Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde Afrin'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak ve hiçbir zaman gerek Afrin'de, gerek Cerablus'ta gerek El Bab'ta bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini, Özgür Suriye Ordusu'nu durduramayacağı gibi burada tüm Suriyeli kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşma imkanını da getireceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık bizim teminatımız altındadır ve burada herhangi bir bölmeye asla müsaade edilmeyecektir."

Afrin'de bugün yaşanan terör saldırısında yaralananların Hatay'da tedavi altına alındığını belirten Erdoğan, "Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle bu mücadeleyi sürdürmektedir." diye konuştu.

Programı dolayısıyla Ordu'da olduğunu hatırlatan Erdoğan, komandolara selamlarını ileterek, "Mücadeleniz kutlu bir mücadeledir, sizleri gözlerinizden öpüyorum." dedi.

Erdoğan askerlere hitabının ardından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hatay ziyaretine eşlik eden annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile de telefonla görüştü.