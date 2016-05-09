Erdoğan'dan "AB ile devam" mesajı



AB'ye vize tartışmaları ile ilgili rest çeken ve Terörle Mücadele Yasası'nda istenen değişikliği yapmayacaklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesi ile yazılı bir açıklama yaptı.

Mesajında AB'nin terörle mücadele konusunda daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirten Erdoğan, vize muafiyetinin yürürlüğe girilmesi konusunda anlaşma sağlandığını vurgulayarak "bunun Türkiye’nin 50 yılı aşkın bir süredir AB kapısında bekletilmesiyle oluşan bıkkınlığı bir nebze olsun gidermesini, verilen sözlerin tutulması yönünde olumlu bir adım olmasını, katılım sürecini hızlandırmasını ümit ettiğini" ifade etti.

"İşbirliği devam edecek"

Suriye, Irak ve diğer çatışma bölgelerinden kaynaklanan büyük göç krizi karşısında kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemenin büyük önem arzettiğini de belirten Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden itibaren uluslararası toplum adına sorumluluk üstlendiğini ve insani yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydetti. Avrupa'da da aynı sağduyunun günden güne güçlenmesini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin yaşanan acıların tekrarlanmaması ve mevcut sorunlara kalıcı çözümler bulunması için AB ile işbirliği içinde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan açıklamasında, "Temennimiz, Avrupa'nın, katı göç politikalarının, göçmenlere karşı ayrımcılığın, hoşgörüsüzlüğün ve İslamofobinin tırmanışa geçtiği bir bölge olmamasıdır. Türkiye'nin stratejik bir hedefi olan AB üyeliğinin, söz konusu sınamalara karşı başarılı mücadelenin yanı sıra bölge için de istikrar ve ilham kaynağı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken açıklamaları

Erdoğan'ın AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması yönündeki tavsiye kararını açıklamasından sonra söylediği sözler Avrupa'da tepki çekmişti. Türkiye'nin Terörle Mücadele Yasası'nda değişikliğe gitmeyeceğini belirten Erdoğan "Vize kaldıracağım, şartı şu diyor. Kusura bakma biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna git. AB kiminle anlaşıyorsa onlarla anlaşsın" demişti.