Erdoğan'a 'tahrikçilik' suçlaması



Alman Federal Meclisi Başkanvekili Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman milletvekillerine yönelik açıklamalarını eleştirerek, Erdoğan'ın 'apaçık tahrikçilik yaptığı' suçlamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Erdoğan'ın suçlamalarına karşı resmi bir protesto tavrı sergilemeye çağıran Roth, "Başbakan net bir tavır sergilemek zorundadır. Erdoğan'ın yaptığı tüm teamüllere aykırıdır, sineye çekilmemelidir" diye konuştu.

Claudia Roth, Erdoğan'ı Almanya'daki milyonlarca Türk üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışmakla suçladı ve "Türkiye'deki çatışmacı tarzını Almanya'ya taşıyıp, bu tür saldırılarla burayı da kutuplaştırmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Seibert: Meclis kararına saygı gösterilmeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Federal Meclisi'nde soykırım tasarısının onaylanmasının ardından Türk kökenli Alman milletvekillerini hedef alarak ağır eleştirilerde bulunmuştu. Milletvekillerini terör örgütü PKK'nın Almanya'daki uzantıları olmakla suçlayan Erdoğan, ayrıca 'kanları bozuk', 'kan testi yaptırsınlar' gibi ifadeleriyle yoğun tepki almıştı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Erdoğan'ın açıklamalarına pazartesi günü yaptığı açıklamada tepki göstererek, 'Alman Federal Meclisi'nin soykırım konusunda egemen bir karar aldığını ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmiş, Alman milletvekillerinin terörizmle ilişkilendirilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini' söylemişti.